RUMEUR PSVR 2 : une technologie de détection d'intrusion dans l'espace de jeu en VR déposée par Sony

Le Space Sense est une fonctionnalité de Meta permettant de scanner de manière approfondie son environnement afin d'éviter, lorsque nous sommes en VR, d'écraser notre animal de compagnie ou de heurter un membre de la famille. Sony a déposé deux brevets qui suggèrent qu'un tel dispositif pour le PSVR 2 serait amélioré par l'ajout d'un système audio dynamique.

Space Sense 2.0 ?





Selon les brevets publiés le 16 mars 2023, le casque de Sony pourrait émettre une alerte vocale lorsque des personnes ou des animaux s'introduisent dans l'espace VR que le joueur a préalablement délimité. Le système audio 3D dynamique du PSVR 2 serait capable de localiser acoustiquement la direction, la taille et la distance des obstacles en mouvement. Plus les intrus approcheraient du casque, plus le signal sonore serait fort. En cas de collision, le jeu se mettrait en pause et afficherait une fenêtre d'avertissement.

Autres fonctionnalités





Sony évoque la possibilité de diffuser un son 3D différent selon les intrus. Il serait possible d'utiliser des profils vocaux d'utilisateurs ou de membres de la famille préalablement créés pour avertir l'utilisateur d'une intrusion par des voix qui lui sont familières. Par exemple, il serait possible de voir s'afficher le message « Votre fils est derrière vous » pour avertir le joueur que son enfant s'approche par-derrière.

La fonctionnalité serait corrélée avec un système oculométrique permettant de savoir si le joueur a vu ou non l'avertissement. Si ce n'est pas le cas, le signal audio serait plus fort et des vibrations dans le casque seraient possibles. D'autres formes d'avertissements pourraient avoir lieu en augmentant la taille de l'icône d'avertissement ou en ralentissant le jeu auquel le joueur s'adonne.

Beaucoup plus surprenant, Sony suggère également que ce serait les personnages du jeu qui pourraient prévenir le joueur d'une intrusion. Cette fonctionnalité serait cependant plus difficile à mettre en place, car certains jeux ne sont pas doublés et l'intelligence artificielle ne s'occupe pour le moment que du comportement des ennemis et non de définir des lignes de dialogue qui s'adapteraient en temps réel à la situation.

Le « Space Sense » peut sembler pertinent étant donné le nombre d'accidents provoqués le plus souvent par des joueurs faisant rapidement abstraction du réel lorsqu'ils se retrouvent plongés dans la réalité virtuelle. Il faudrait toutefois voir à l'œuvre ladite fonctionnalité, savoir si elle serait obligatoire ou désactivable (comme l'est la solution de Meta), si elle ne serait pas trop sensible, mais avant tout, si elle pourrait s'appliquer à cette génération de casque.

