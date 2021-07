RUMEUR sur PlayStation : une date pour le prochain évènement, avec des annonces concernant de gros titres et le PSVR 2 !

Les rumeurs au sujet des évènements Sony vont bon train, ce fut le cas dernièrement avec le possible retour de la Playstation Experience dans une édition 2021. C'est via les tweets récents d'un certain insider, Roberto Serrano, rédacteur en chef chez 4news.it, qu'une nouvelle rumeur autour d'un évènement officiel refait surface. Pour rappel, il faisait partie de ceux ayant prédit dernièrement le Playstation State of Play du 8 juillet 2021. Le prochain rendez-vous se déroulerait d'après cette source le 12 août et serait l'occasion de présenter le prochain God of War ainsi qu'Horizon Forbidden West, deux gros titres à venir sur la console... ainsi que le PlayStation VR 2.

Les rumeurs au sujet du PSVR 2 sont nombreuses, d'autant que Sony n'est pas très bavard, tout juste avons-nous pu découvrir les futurs contrôleurs de la marque. La presse ne se nourrit que des « on-dit » et il est clair que le petit dernier se fait attendre. Pour beaucoup, il représente le futur de la réalité virtuelle, en tout cas son adoption par un très large public, celui des joueurs de consoles de salon, comme son grand frère avant lui. Nous comptions sur la période du dernier E3 pour en savoir davantage, mais aucune annonce n'a été faite. Il se pourrait que cette fois-ci soit la bonne !

Informations à prendre avec des pincettes donc, car ce ne serait pas la première fois qu'une telle date serait donnée sans suite. Cependant, la source nous paraît crédible, et dans tous les cas, plus nous avançons dans le temps, plus la probabilité d'une annonce officielle se précise.