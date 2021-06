RUMEUR sur le PSVR 2 : des écrans OLED et une sortie fin 2022

Maintenant que la PlayStation 5 s'installe dans les foyers, les amateurs de réalité virtuelle attendent le nouveau PlayStation VR, qui se fait très discret. Officiellement, nous ne connaissons que les manettes, mais les rumeurs courent sur les détails, avec notamment une résolution 4K et un système de retour haptique.

Cette semaine, c'est Bloomberg qui lâche son lot d'informations officieuses, affirmant que le PSVR 2 embarquerait des écrans OLED, un choix étonnant, car les autres constructeurs optent désormais pour du LCD. L'OLED affiche des couleurs plus précises, au détriment du taux de rafraîchissement, de la qualité globale de l'image et du prix. Pour rappel, le premier PSVR dispose déjà d'écrans OLED.

Autre information partagée par Bloomberg, et non des moindres, le PlayStation VR sortirait à la fin de l'année 2022, soit dans un peu plus d'un an seulement. Si cela est avéré, Sony pourrait commencer à parler un peu plus en détail de son casque VR nouvelle génération dans les prochains mois, mais bien évidemment, rien n'est certain. Si vous voulez profiter de la réalité virtuelle dès maintenant sur PS4, vous pouvez retrouver un pack avec le PlayStation VR, la PS Camera et VR Worlds à 395,95 € sur Amazon.