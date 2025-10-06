RUMEUR : Xbox Cloud Gaming bientôt gratuit, mais avec de grosses limitations ?

La semaine dernière, Microsoft a annoncé d'énormes hausses de prix pour ses différentes formules du Xbox Game Pass. Le Game Pass Ultimate passe ainsi à 26,99 € par mois, une augmentation de neuf euros qui va rester en travers de la gorge des utilisateurs peu intéressés par les nouveaux avantages. Mais, en interne, le constructeur travaillerait sur une nouvelle formule pour jouer en cloud gaming sans se ruiner.

Xbox Cloud Gaming gratuit ? Oui, mais...





Selon les informations de The Verge, Microsoft serait sur le point d'annoncer une version gratuite de Xbox Cloud Gaming, permettant de jouer à une sélection de jeux en streaming. Bien évidemment, il y aurait des contreparties : cette version gratuite de Xbox Cloud Gaming ne permettrait de jouer qu'à des jeux de sa propre bibliothèque, ansi qu'aux titres des Free Play Days et des jeux Xbox Retro Classics.

De la pub et peu de sessions





Enfin, cette formule gratuite afficherait de la publicité, avec jusqu'à deux minutes de pubs avant le lancement d'un jeu en streaming. Microsoft testerait également des limitations : des sessions d'une heure seulement, et jusqu'à cinq heures de jeu gratuites par mois. C'est peu, mais le constructeur pourrait revoir sa copie d'ici l'officialisation.

Cette version gratuite de Xbox Cloud Gaming serait disponible sur PC, Xbox, consoles de jeux compatibles (ROG Xbox Ally, etc) et directement via le navigateur Internet. Selon The Verge, Microsoft testerait cette formule en interne et lancerait une bêta publique prochainement, avant un lancement global dans les prochains mois.

