RUMEUR sur Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, une date de sortie en fuite pour le portage Switch

Le planning de 2020 de la Switch est encore assez incertain, même si les productions annoncées pour la console sont assez nombreuses. Parmi elles, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, un alléchant portage du RPG paru en 2010 sur Wii et en 2015 sur New 3DS et Wii U, dont la licence a depuis bénéficié d'autres épisodes sur Wii U et Switch justement.

La nouvelle version a été introduite en septembre, alors sans informations sur ce qui ferait d'elle une Definitive Edition, au-delà de ses graphismes modernisés. En attendant les informations officielles, c'est encore une fois un revendeur qui nous en dit plus sur le projet, non pas sur son contenu, mais bien sur son éventuelle date de sortie. Le site danois CoolShop mentionne en effet que Xenoblade Chronicles: Definitive Edition paraîtrait le 29 mai 2020, une date crédible, car il s'agit d'un vendredi, et qu'aucun autre gros projet de la console n'est encore prévu pour cette période.

CoolShop avait déjà révélé l'existence de Street Fighter 30th Anniversary Collection avant l'heure, alors la crédibilité de ses informations (ou révélations involontaires) est tout à fait recevable. Reste désormais à attendre la confirmation de Nintendo, certainement dans le cadre d'un imminent Nintendo Direct.