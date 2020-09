Rune Factory 5 se dévoile enfin dans une première bande-annonce et en images, avec de vagues périodes de sortie

En voilà un qui ne s'était pas montré depuis bien longtemps. Après une annonce avec un simple logo en février 2019 lors de la révélation de Rune Factory 4 Special sur Switch, c'est par un simple teaser vidéo sans grand intérêt que Rune Factory 5 a avait donné signe de vie l'été suivant et plus rien depuis. Le Nintendo Direct Mini: Partner Showcase de ce jeudi aura donc été l'occasion d'enfin voir ce qui nous attend, puisqu'une véritable première bande-annonce y a été diffusée.

Outre les morceaux de cinématique dans un style anime, nous pouvons donc enfin découvrir un peu de gameplay, tandis que le synopsis assez cliché et les possibilités qui nous seront offertes ont été détaillés :

Embarquez pour une grande aventure dans un monde fantastique avec le dernier titre de la série de sim-RPG Rune Factory. Après avoir perdu la mémoire, vous vous retrouvez dans une petite bourgade bénie par la nature et débuterez une nouvelle vie en rejoignant un groupe de rangers chargés de maintenir la paix. En plus de vos tâches ordinaires, vous aurez l'occasion de cultiver vos champs, pêcher dans la rivière voisine, et bien plus ! Faites équipe avec des habitants du village et partez ensemble combattre des monstres en réalisant de puissantes attaques conjointes, une des nombreuses nouveautés de ce titre. Le décor est posé, il est temps de lever le rideau sur une nouvelle aventure dans Rune Factory 5 !

Caractéristiques :