Rune II : l'éditeur Ragnarok a récupéré le code source, enfin des patchs à venir

En novembre dernier, Human Head Studios annonçait à la surprise générale sa fermeture. Rien de bien dramatique pour le développeur, qui a ouvert dans la foulée Roundhouse Studios, appartenant à Bethesda. Mais voilà, l'équipe venait tout juste de sortir Rune II, un titre pas exempt de défauts techniques, mettant l'éditeur Ragnarok Games dans l'embarras.

L'éditeur avait même poursuivi Human Head en justice pour fraude et rupture abusive de contrat, les développeurs n'ayant pas fourni le jeu demandé (à savoir sans bugs et parfaitement fonctionnel), et ayant fermé leurs portes en gardant le code source de Rune II. Heureusement, les choses ont évolué dans le bon sens, et Ragnarok Games vient d'annoncer qu'il a reçu un disque dur avec les données et le code source de Rune II. Des ingénieurs décortiquent actuellement tout cela, et lorsqu'ils auront une version complète du jeu en 1.2 (celle actuellement proposée aux joueurs sur l'Epic Games Store), ils pourront enfin travailler sur le développement de mises à jour pour corriger les bugs et améliorer l'optimisation du titre.

Les joueurs de Rune II vont donc devoir faire preuve d'un peu de patience avant d'avoir une expérience idéale, mais au moins, Ragnarok Games prouve qu'il tient à son jeu.