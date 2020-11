SaGa Frontier Remastered : le RPG de Square Enix arrive enfin en Europe avec une remastérisation améliorée et rallongée

La franchise SaGa n'est pas la plus connue de Square Enix en Europe, et pour cause : une bonne partie des épisodes ne sont jamais arrivés par chez nous lors de leur première parution. L'éditeur a rattrapé une partie du temps perdu avec des remastérisations de Romancing SaGa 2 et Romancing SaGa 3 ces dernières années, et a même proposé un épisode inédit avec SaGa Scarlet Grace: Ambitions.

Il continue sur sa lancée en annonçant ce week-end SaGa Frontier Remastered sur PS4, Switch, PC via Steam, iOS et Android, version modernisée du titre de 1998 seulement sorti en Amérique du Nord et au Japon. L'histoire pourra encore une fois être vécue à travers les yeux de personnages différents, pour des objectifs et finalités variées dépendant de nos choix. Et pour la première fois, en terminant la campagne avec les 7 protagonistes principaux, nous pourrons en suivre un huitième, Fuse ! Plusieurs évènements inédits pourront être vécus, et seront écrits par le scénariste Benny Matsuyama et le directeur Akitoshi Kawazu.

Des compétences et fonctionnalités inédites sont promises, ainsi que des musiques originales par Kenji Ito. La remastérisation conservera la direction artistique originale, mais avec des graphismes de haute résolution, des menus améliorés, et des options pour faciliter les parties, comme une vitesse x2. SaGa Frontier Remastered sera disponible à l'été 2021, mais sera malheureusement seulement jouable avec des textes en anglais ou japonais.