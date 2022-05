Saint Kotar : une date de sortie et une bande-annonce de gameplay pour le point & click horrifique

Saint Kotar se fait attendre depuis plusieurs années déjà, mais Red Martyr Entertainment avait annoncé il y a un peu moins d'un an un partenariat avec SOEDESCO pour éditer son jeu d'aventure à l'ambiance horrifique. Depuis, le titre est sorti sur ordinateurs, et le lancement des versions pour consoles se précise.

La date de sortie de Saint Kotar est ainsi fixée au 14 octobre 2022 sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Il s'agit pour rappel d'un point & click à l'ancienne teinté d'horreur psychologique, suivant Benedek et Nikolay, deux hommes à la recherche d'une femme disparue dans une ancienne ville rurale où surviennent des meurtres sordides, sur fond de rites sataniques.

En attendant de mettre les mains sur Saint Kotar, vous pouvez retrouver une nouvelle bande-annonce ci-dessus ainsi que le jeu à 24,99 € sur GOG.com.