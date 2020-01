Saint Seiya: Shining Soldiers, le jeu d'action en free-to-play arrive sur mobiles en Occident

Pour se faire une place dans le dur milieu des jeux sur mobiles, avoir une licence forte n'est pas un luxe.

Bandai Namco Games le sait bien, et a récemment sorti au Japon un certain Saint Seiya: Shining Soldiers, un jeu d'action en free-to-play sur iOS et Android avec les meilleurs éléments de la franchise. Combats stratégiques en 1v1, attaques basées sur l'utilisation du Cosmos, mode scénarisé Les Chroniques du Cosmos pour revivre l'histoire à travers plusieurs arcs narratifs, cinématiques pour retrouver les Chevaliers du Zodiaque sous leur meilleur jour, bastons en ligne pour devenir le plus fort du monde, tout y est.



Saint Seiya - Les Chevaliers du Zodiaque : La reconquête de l'armure d'or-Épisodes 1 à 35 [Blu-ray] 28,6 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 28,6€. « Saint Seiya: Shining Soldiers » est doté d'un système de combat en un contre un avec des commandes à choisir. Prenez part à des combats stratégiques de haut niveau en utilisant différentes affinités et tout un tas de compétences ! L'« Art de Septième sens » s'active après avoir chargé son Cosmos. Il permet d'infliger de lourds dégâts avec des effets visuels impressionnants ! De plus, « Saint Seiya: Shining Soldiers » est le premier jeu Saint Seiya à offrir des combats en ligne dans le monde entier. Affrontez les joueurs du monde entier et essayez de devenir le guerrier le plus fort du monde ! Revivez les meilleurs moments ! Le mode « Les Chroniques du Cosmos », qui permet de revivre l'histoire de SAINT SEIYA, vous donne le choix de l'arc narratif par lequel commencer. Vous aurez accès aux dialogues entre les personnages et aux scènes de l'anime dans le scénario ! Les voix des personnages sont intégrées durant les combats. De même, des musiques cultes telles que « Pegasus Fantasy » sont utilisées en tant que musiques de fond. Tous les ingrédients sont là pour une immersion totale dans le monde de Saint Seiya ! Des personnages en 3D d'une qualité exceptionnelle ! La qualité des modèles 3D de « Saint Seiya: Shining Soldiers » est bien supérieure à ce qui pouvait être vu jusqu'à présent sur smartphone ! Le rendu métallique et éclatant des armures, un des symboles de l'univers de SAINT SEIYA, est parfaitement retranscrit.

Si Saint Seiya: Shining Soldiers refait parler de lui aujourd'hui, c'est par l'annonce de son lancement occidental et donc français, annoncé pour les mois qui viennent. La date de sortie n'a pas encore été précisée, mais vous pouvez vous préenregistrer pour être tenu au courant via l'App Store ou le Google Play Store.

