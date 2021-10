Saints Row : food truck, clinique et braquages, les riches possibilités des Entreprises Illégales expliquées par un trailer

Il n'y a pas que GameInformer qui a le droit de nous parler de Saints Row. Volition et Deep Silver ont aussi des choses à nous dire sur le reboot de la saga, notamment avec la bande-annonce dévoilée en cette fin de semaine. Elle est dédiée aux Entreprise Illégales, des business que nous créerons à notre guise au fil de l'aventure et qui apporteront des objectifs différents pour amasser de l'argent.

Vous voulez acheter une clinique ? Alors, il va falloir vous-même causer des accidents pour la faire tourner. Vous voulez faire des braquages ? Alors, obtenez le bail de Let's Pretend pour organiser vos casses en toute tranquillité. Les différentes sociétés que nous aurons l'occasion d'acquérir sont détaillées ci-dessous.

Dans Saints Row, vous pouvez bâtir votre empire et prendre le contrôle de Santo Ileso de plein de manières différentes, et parmi elles, il y a les entreprises illégales.

Vous avez le choix de la forme que va prendre votre empire et quelles entreprises vous allez créer. Vous pouvez également choisir où les créer dans la ville, pour ainsi modifier le paysage et bénéficier d'un gameplay, de personnages et de récompenses uniques.

Amassez les richesses avec la Clinique de Shady Oaks sous votre contrôle ; allez provoquer vous-même des accidents, amusez-vous dans la circulation et regardez l'argent rentrer dans les caisses grâce à ces blessures bien réelles. Prenez les rênes de la florissante vente de drogue dans vos food trucks, construisez votre propre Chalupacabra et imposez-vous sur le marché tout en servant des spécialités mexicaines à votre sauce. Vous avez aussi la déchetterie de Bright Future ; tout ce que vous avez à faire, c'est trouver un endroit où jeter les déchets dangereux, moyennant rémunération. Évitez de penser à l'impact sur l'environnement, par contre. Sinon, vous pouvez opter pour le Let's Pretend et faire un braquage avec votre équipe. Ou une laverie 100 % légale, si, si, promis juré. Ou une armurerie, tant qu'à faire...

Les entreprises illégales vous permettent de créer vos sociétés « pas du tout louches » dans Santo Ileso pour gravir les échelons du pouvoir, changer la ville et amasser l'argent dont vous avez besoin pour que les Saints se fassent un nom à Santo Ileso.