Samurai Shodown : une date de sortie toute proche et une bande-annonce pour Wan-Fu

C'est à l'occasion de l'EVO 2019 cet été que SNK avait partagé son planning de sortie des combattants en DLC de Samurai Shodown. Ainsi, après le lancement en novembre de Kazuki Kazama, c'est donc Wan-Fu qui va venir mettre un terme à la première saison.

Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant d'en profiter, car sa sortie se fera ce jeudi 19 décembre sur PS4 et Xbox One en Europe. Pour ne pas changer, il sera inclus dans le Season Pass vendu 19,99 €, mais aussi en vente à l'unité contre 5,99 €. En attendant, nous pouvons admirer ses lourdes offensives à coup de son pilier de pierre qu'il peut même enflammer !

Pour rappel, Samurai Shodown est également disponible sur Stadia et Switch (uniquement au Japon pour le moment), et doit voir le jour sur PC. Une Saison 2 avec Mina Majikina et au moins trois autres personnages est d'ores et déjà prévue pour 2020.