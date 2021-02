Samurai Warriors 5 : date de sortie, éditions spéciales, personnages jouables, nouveau trailer, le Musou fait son grand déballage

L'une des surprises du dernier Nintendo Direct fut l'annonce d'un Samurai Warriors 5, non seulement sur Nintendo Switch, mais aussi sur PS4, Xbox One et PC. Une première bande-annonce levait le voile sur cet épisode à l'ère Sengoku, où Nobunaga Oda et Mitsuhide Akechi seront les principaux protagonistes. Une présentation approfondie a comme prévu eu lieu ce jeudi, et nous en avons appris davantage sur le projet.

Les héros offriront deux perspectives différentes sur une histoire se déroulant après la guerre d'Ōnin, de la jeunesse de Nobunaga jusqu'à l'incident du Honnō-ji. Il y aura un total de 27 héros jouables dont 15 déjà aperçus dans la saga, avec un design remanié pour l'occasion : ont déjà été confirmés Hideyoshi Hashiba, Ieyasu Tokugawa, Yoshimoto Imagawa, Nō, Katsuie Shibata, Toshimitsu Saitō et Mitsuki, une ninja Kōga originale. Le gameplay emblématique de la série sera sinon dynamisé de plusieurs manières, avec par exemple l'apparition de Musou Frenzy Attacks plus explosives que jamais, et le tout sera sublimé par un style graphique rappelant les estampes japonaises.

La date de sortie est calée au 24 juin 2021 au Japon et au 27 juillet en Europe. Vous aurez le choix entre plusieurs éditions spéciales avec les versions PS4, Xbox One et Switch, à commencer par une Treasure Box avec un art book, une partie de l'OST sur 2 CD, un set de cartes postales et un poster en tissu format B2. Avec la Collector's Edition, vous y ajouterez des figurines en acryliques de plusieurs personnages principaux. Et avec la Digital Deluxe Edition, vous débloquerez des DLC spéciaux comprenant un Katana Masterpiece, une Spear Sharpened Fang Spear, un Bow Sky Piercer, un cheval, un Skill Gem Set et un Compact Tool.

En attendant l'ouverture des précommandes, Samurai Warriors 4 est disponible à partir de 29,95 € sur Amazon.fr.