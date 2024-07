Satisfactory : la date de sortie enfin dévoilée !

Après Goat Simulator, un délirant jeu bac à sable avec une chèvre, Coffee Stain Studios a lancé Satisfactory, un jeu de construction et de gestion d'usines sur une planète extraterrestre, avec des combats et beaucoup trop de tapis roulants. Un titre disponible depuis mars 2019 sur l'Epic Games Store et juin 2020 sur Steam, mais uniquement en Early Access.

Après cinq longues années de développement et un paquet de mises à jour pour rajouter du contenu, Satisfactory est enfin prêt à quitter son accès anticipé. Dans une nouvelle bande-annonce, Coffee Stain Studios annonce que Satisfactory sortira le 10 septembre 2024 en version 1.0. Les développeurs vont évidemment publier une grosse mise à jour de contenu à cette occasion, mais la principale nouveauté dévoilée aujourd'hui est... la possibilité de tirer la chasse d'eau dans les toilettes du HUB.

Blague à part, les développeurs entrent dans les détails sur Steam (en anglais seulement), la version 1.0 de Satisfactory modifiera des nœuds de ressources sur la carte, modifiera le prix des recettes et les recherches, améliorera le comportement des générateurs et apportera évidemment un tas d'optimisations techniques. Enfin, les serveurs dédiés seront plus stables, mais Coffee Stain Studios garde encore quelques surprises sous le coude d'ici la sortie de la version finale. Par ailleurs, Satisfactory est actuellement bradé à 14,99 € au lieu de 29,99 € pendant les Soldes d'Été 2024 sur Steam, mais son prix passera à 39,99 € au lancement de la 1.0, c'est le moment d'en profiter.

Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : Satisfactory : les chiffres de vente sur Steam et l'Epic Games Store dévoilés, qui gagne ?