Scarlet Nexus : une bande-annonce live-action occidentale sans saveur pour promouvoir l'Action-RPG

Le temps file et c'est déjà ce vendredi que nous pourrons découvrir Scarlet Nexus, l'Action-RPG qualifié de « Brain Punk » par Bandai Namco et dont les premiers tests viennent de tomber. L'éditeur avait déjà diffusé une bande-annonce de lancement japonaise en fin de semaine dernière, mais nous a réservé un autre traitement en Europe et Amérique du Nord avec une vidéo live-action prenant place dans cet univers dystopique, enfin c'est ce qu'il paraît...

Heureusement que les 30 secondes de texte au début de la séquence posent le contexte, car il serait bien difficile de trouver le rapport avec le contenu du jeu sans en avoir entendu parler au préalable. La menace des Autres n'est évoquée qu'à travers la déclaration de l'un des deux personnages (« show, don't tell » comme dirait l'autre) et quelques explosions, et si nous devinons que la jeune femme fait partie de la BEA, c'est bien parce qu'elle enfile son uniforme avec la capuche aux motifs triangulaires en fin de vidéo. Bref, dur de voir où veut en venir l'éditeur avec tout ça. Notez que dans le futur, la Xbox Series X est toujours d'actualité, coucou le partenariat commercial entre les deux sociétés.

Si notre verdict à lire ci-dessous et les précédentes vidéos diffusées, dont 13 minutes de gameplay, vous donnent envie de craquer pour Scarlet Nexus, n'hésitez pas à jeter un œil à notre guide d'achat.

Lire aussi : TEST de Scarlet Nexus : un excellent cru pour le nouvel Action-RPG Brain Punk de Bandai Namco