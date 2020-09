Scarlet Nexus : un clip façon J-rock pour la chanson thème de The Oral Cigarettes

Scarlet Nexus a encore tout à prouver, mais cette nouvelle licence portée par des anciens de Tales of a de nombreux atouts dans sa main pour nous séduire. Le gameplay ultra-dynamique et l'ambiance colorée ont déjà eu plusieurs occasions de nous en mettre plein la vue.

Le titre continue de mettre en valeur son univers et son ambiance en dévoilant sa chanson thème, à l'occasion de la conférence Xbox depuis le Tokyo Game Show 2020. C'est le groupe de rock japonais The Oral Cigarettes qui a composé le titre original Dream in Drive, un titre résolument J-rock, dans le style emblématique de la formation. Et nous avons même déjà droit à un clip mêlant des plans sur les musiciens Takuya, Akira, Shigenobu et Masaya à des séquences de jeu.

Scarlet Nexus n'a pas encore de date de sortie, mais il est prévu pour 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X et Xbox One.