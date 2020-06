Scarlet Nexus : trailer animé excitant et gameplay pour le JRPG par des anciens des Tales of

L'Inside Xbox dédié aux jeux des éditeurs tiers de mai n'avait pas convaincu tout le monde. Malgré tout, quelques productions étaient ressorties du lot, comme Scarlet Nexus, un jeu de rôle et d'action par des anciens de Tales of. Kenji Anabuki, le directeur, est par exemple le directeur de Tales of Xillia 2, mais a aussi travaillé sur Tales of Symphonia et Tales of Vesperia.

L'univers tournera autour de la Other Suppression Force, dernière ligne de défense de l'humanité chargée d'éliminer des mutants venus du ciel désirant dévorer nos cerveaux. Le héros Yuito Sumeragi et ses amis se servent de pouvoirs psychokinésiques et d'aptitudes physiques pour utiliser le monde qui les entoure comme des armes pour des combos dévastateurs.

Kenji Anabuki a justement fait une apparition lors de l'IGN Expo #4 du Summer of Gaming ce soir pour présenter une nouvelle bande-annonce et du gameplay. Le trailer mêle une cinématique façon film d'animation à des séquences de combat énergiques et stylées qui semblent caractéristiques de l'expérience. Il a aussi pris le temps de revenir sur son projet dans un entretien au cours duquel quelques plans de la ville de New Himuka et de rares scènes de jeu ont été montrés.

Scarlet Nexus n'a pas encore de date de sortie, mais est annoncé sur PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One et PC. Il sera d'ailleurs compatible Smart Delivery sur les consoles Xbox.