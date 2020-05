Scarlet Nexus : un jeu d'action à l'esthétique anime annoncé sur next-gen par Bandai Namco

Bandai Namco Games a profité de l'Inside Xbox pour révéler une toute nouvelle production à destination (non exclusive) de la nouvelle génération de consoles. Et sa première bande-annonce est des plus alléchantes.

Monde futuriste, invasion par d'étranges créatures fleuries et direction artistique digne d'un anime : le projet pourrait ressembler à l'adaptation d'une énième licence japonaise, mais il n'en est rien. Scarlet Nexus est bel et bien un jeu d'action dans un univers original, et nous proposera des combats nerveux contre des ennemis à l'apparence organique pour le moins déroutante.

Scarlet Nexus se déroule dans un futur lointain, une hormone psionique a été découverte à l’intérieur du cerveau humain qui permet de développer des pouvoirs extra-sensoriels et cela a changé la face du monde. Alors que l’humanité entre dans une nouvelle ère, des mutants venus du ciel que l’on appelle Others arrivent pour dévorer des cerveaux. Ces derniers étant insensibles aux armes conventionnelles, le dernier espoir de l’humanité réside en celles et ceux capables de manier ces fameuses capacités extra-sensorielles, que l’on appelle les psychics. La dernière ligne de défense de l’humanité, la Other Suppression Force, recrute activement celles et ceux dotés de tels talents.

Dans Scarlet Nexus, les joueuses et les joueurs incarneront Yuito Sumeragi, doué d’une certaine maîtrise de la psycho-kinésie, et devront explorer la ville de New Himuka pour dévoiler les mystères d’un futur Brain Punk où la technologie et les aptitudes physiques règnent en maîtres. Grâce à ces pouvoirs, le monde qui vous entoure devient une arme. Soulevez, cassez et projetez ce qui se trouve autour de vous pour créer des combos et maîtriser vos ennemis.

Keita Iizuka, producteur de Scarlet Nexus chez Bandai Namco Entertainment, précise :

« Cette nouvelle génération de consoles a permis à notre équipe de développement d’exploiter à fond le potentiel de Scarlet Nexus. Les joueuses et les joueurs peuvent s’attendre à des graphismes de haut vol et à des combats psychiques en temps réel à l’animation dynamique en haute résolution avec un nombre d’images par seconde impressionnant. L’implémentation du Smart Delivery signifie également que les joueuses et les joueurs pourront profiter de la meilleure version de Scarlet Nexus, qu’ils souhaitent profiter du titre sur Xbox Series X ou sur Xbox One. »

Enfin, Stephen Akana, Brand Manager pour Bandai Namco Entertainment America, souligne ce qui fait l’identité de Scarlet Nexus :

« Scarlet Nexus a pour but de changer le regard que porte le public sur les jeux de rôles japonais (JRPG) grâce à sa forte esthétique futuriste et un système de combat mêlant action rapide et stratégie. Ce titre imaginé par une équipe qui inclut des membres ayant développé un jeu comme Tales of Vesperia est la synthèse d’années d’expérience de développement. Mais c’est aussi l’occasion de profiter de la puissance hébergée par la nouvelle génération de consoles pour bénéficier d’une liberté de création enthousiasmante. »