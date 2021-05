Scarlet Nexus : une démo jouable annoncée pour très bientôt, une date et un trailer pour l'anime

Les choses s'accélèrent pour Scarlet Nexus, l'Action-RPG Brain Punk de Bandai Namco Games par des anciens de Tales of et God Eater. À un peu plus d'un mois de sa sortie, l'éditeur fignole les derniers préparatifs avant le lancement de cette aventure. Bonne nouvelle, nous aurons l'occasion de l'essayer dès ce mois-ci !

Une démo jouable gratuite vient d'être confirmée, et elle donnera accès à des portions jouables avec Yuito Sumeragi ou Kasane Randall. Elle sortira en avant-première le 21 mai sur Xbox Series X | S et Xbox One, et le 28 mai sur PS5 et PS4. Bandai Namco précise qu'il ne sera pas possible de porter notre progression dans le jeu final, au cas où certains auraient imaginé le faire.

L'éditeur en a profité pour faire d'autres annonces réjouissantes dans le même temps, concernant cette fois l'anime. Oui, rappelez-vous, Bandai Namco avait dévoilé que son studio de production Sunrise était en train de développer une série d'animation adaptée de ce nouvel univers. Nouveau trailer alléchant à l'appui, nous apprenons que le feuilleton Scarlet Nexus sera diffusé à partir du 1er juillet 2021 à 22h30 heure locale sur Tokyo MX, BS11 et Sun-TV au Japon, sans précisions sur le nombre d'épisodes que comportera cette saison. Pour la France et le reste de l'Occident, aucune information n'est donnée, mais l'éditeur s'était engagé à amener le projet jusque chez nous cet été. Pour les intéressés, l'équipe technique et le casting vocal ont été confirmés au passage.

Équipe technique Directeur : Hiroyuki Nishimura

Scénario et supervision : Youchi Katou, Toshizou Nemoto

Scénario : Akiko Inoue

Design des personnages : Yuji Itou, Hiroyuki Nishimura

Directeur artistique : Shuu Tayama

Couleurs : Nagisa Abe

Directeur CG : Hitomi Itou

Directeur modélisation CG : Tatsuya Shimano

Photographie : Diachi Iseki

Montage : Masato Yoshitake

Musique : Hironori Anazawa

Supervision de la musique : Yayoi Tateishi

Œuvre originale : Bandai Namco Entertainment

Organisation et production : Sunrise

Production : Scarlet Nexus Production Committee Doubleurs japonais Yuito Sumeragi : Junya Enoki

Kasane Randall : Asami Seto

Hanabi Ichijo : Tomomi Mineuchi

Tsugumi Nazar : Marika Kohno

Gemma Garrison : Ryota Takeuchi

Luka Travers : Chinatsu Akasaki

Shiden Ritter : Kengo Kawanishi

Arashi Spring : Yui Horie

Kyoka Eden : Yumi Hara

Kagero Donne : Daisuke Namikawa

Nagi Karman : Yuma Uchida

Naomi Randall : Asuka Nishi

La frénésie Scarlet Nexus va donc enfin pouvoir commencer dans quelques jours : vous pouvez précommander votre exemplaire pour 54,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : PREVIEW de Scarlet Nexus : découvrez avec nous le premier Action-RPG Brain Punk !