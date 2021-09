Scarlet Nexus : le patch 1.04 et le 1er pack de DLC payant présentés en vidéo, un trailer pour célébrer l'intégration au Xbox Game Pass

Lancé en juin dernier sur consoles et PC, Scarlet Nexus est pour rappel une nouvelle licence d'Action-RPG se réclamant du genre Brain Punk. Depuis, nous pouvons également suivre son anime qui comporte déjà 14 épisodes, mais c'est bien le jeu qui refait l'actualité avec l'annonce d'une mise à jour 1.04 et d'un premier DLC payant. Oui, l'annonce était plutôt passée inaperçue en début de mois, mais Bandai Namco compte proposer trois contenus de la sorte au fil des mois.

Le Bond Enhancement Pack 1, prévu à une date non dévoilée, ajoutera des costumes et sets d'armes originaux, dont le Fairy Tale Attire designé par Yūsuke Kozaki (mangaka et designer sur plusieurs jeux Fire Emblem, entre autres). Un total de 10 nouveaux épisodes pour le système de liens et un niveau supplémentaire pour ces derniers appelé EX feront aussi parti de ce DLC, dont le prix n'a pas été communiqué.

Si vous ne souhaitez pas débourser un centime de plus, l'update 1.04 va de son côté permettre de prendre part à plus de 50 défis additionnels, avec des costumes et skins d'armes en récompense. Des dialogues et modules supplémentaires en boutiques sont aussi attendus.

Sinon, comme nous le rapportions plus tôt, Scarlet Nexus vient d'intégrer le Xbox Game Pass, ça valait bien un trailer dédié !

