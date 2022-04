Elden Ring : un gros patch 1.04 qui améliore la magie et modifie de nombreuses armes

Elden Ring a beau être un excellent jeu, il n'est pas exempt de défauts et FromSoftware publie donc des mises à jour pour améliorer l'expérience. Le patch 1.03 avait notamment rajouté des marques de PNJ sur la carte et corrigé plusieurs bugs, facilitant au passage le combat contre Radahn (une erreur gommée depuis). Et voici désormais le patch 1.04.

Cette nouvelle mise à jour rajoute une option pour activer ou désactiver la rotation automatique de la caméra, capricieuse lors des combats dans des endroits clos. Mais elle est surtout là pour apporter un tas d'ajustements à des armes au corps-à-corps et améliorer la magie, avec des sorts et incantations désormais plus rapides à lancer ou coûtant moins de Points de Compétence. De quoi ravir les joueurs avec un équipement Esprit ou Foi, qui devraient être plus efficaces en PvP. Les Cendres de Guerre ont également droit à un buff similaire, tous les changements sont à retrouver dans le changelog, uniquement en anglais. Le patch en profite pour corriger quelques petits bugs.

Cette mise à jour 1.04 est déjà disponible dans Elden Ring sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez acheter le jeu à 50,99 € sur Gamesplanet.

