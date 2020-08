Scarlet Nexus : un nouveau trailer de gameplay stylé avec différents personnages

Bandai Namco Games a dans ses cartons un projet excitant pour l'arrivée de la nouvelle génération de consoles, un certain Scarlet Nexus, développé par des anciens de la Team Tales of. Il nous fera incarner des héros chargés d'éliminer des mutants grâce à ses pouvoirs psychokinétiques, pour le compte de la Other Suppression Force.

Le titre à l'esthétique digne d'un anime a fait un détour par la gamescom Opening Night Live pour une bande-annonce de gameplay inédite. Elle met en scène le personnage central, Yuito Sumeragi, mais aussi ses petits amis de l'OSF, qui auront tous leur manière de combattre sur le terrain. Quant à savoir comment nous pourrons alterner de personnage et s'il sera possible d'en incarner plusieurs en multijoueur, il faudra repasser.

Scarlet Nexus n'a pas encore de date de sortie, mais est prévu sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X et Xbox One, et sera compatible Smart Delivery.

