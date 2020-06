Scarlet Nexus : des images et des infos sur le héros Yuito Sumeragi

Scarlet Nexus avait été annoncé lors de l'Inside Xbox le mois dernier, et avait déjà attiré les curieux grâce à sa direction artistique digne d'un anime, son gameplay stylé et son équipe de développement chevronnée. Il a refait surface cette nuit lors du Summer of Gaming d'IGN avec une nouvelle bande-annonce.

Bandai Namco Games en rajoute une petite couche aujourd'hui avec des images jamais vues du héros Yuito Sumeragi, et surtout des détails sur son histoire et ses origines.

Dans Scarlet Nexus, une étrange forme de vie baptisée « les Autres » est apparue du ciel et s'est attaquée au cerveau des créatures vivantes terrestres, y compris les humains. Afin de combattre ce nouvel ennemi, la Brigade d'Élimination des Autres (BEA) a été créée à Néo-Himuka, la ville où s'est développée cette puissance cérébrale. La BEA est composée de personnes dotées de capacités extrasensorielles, appelées psioniques, et considérées comme de véritables héros par la population. Ce sont les seules personnes capables d'exterminer les Autres. Chaque année, de plus en plus de recrues rejoignent les rangs de la BEA pour participer à cette guerre sans fin entre l'humanité et les Autres. Parmi elles se trouve Yuito Sumeragi, nouvelle recrue brillante et enthousiaste au cœur tendre. Deuxième fils de la prestigieuse famille Sumeragi, son ancêtre a été le père fondateur de Néo-Himuka. Il a suivi un entraînement intensif afin de pouvoir, un jour, aider les citoyens de sa ville et les sauver, de la même façon qu'il a lui-même été sauvé d'un Autre par un membre de la BEA. Depuis lors, il chérit le médaillon d'oreille qu'il a reçu lors de ce jour mémorable.

Les réseaux sociaux officiels du jeu ajoutent que son père est l'actuel chef du gouvernement, et que son frère est un cadre de la BEA. Et comme le reste de sa famille, il possède de puissants pouvoirs psychokinésiques. D'autres images basées sur le trailer d'hier ou dédiées à la ville de Néo-Himuka sont visibles en page suivante. Scarlet Nexus n'a pas encore de date de sortie, mais est prévu sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X et Xbox One, et sera compatible Smart Delivery.