Serial Cleaners, avec un « s », annoncé sur PC, PS4, Xbox One et Switch

En 2017, Draw Distance sortait Serial Cleaner, un jeu en 2D mélangeant action et infiltration nous permettant de contrôler un nettoyeur professionnel de scène de crime, dans les années 70. Lors du Future Games Show 2020, le studio a rappelé que son titre avait trouvé un million de preneurs, et a surtout officialisé une suite, Serial Cleaners. Oui, avec un « s ».

Serial Cleaners nous emmènera donc cette fois à la toute fin des années 90, le soir du Nouvel An. Le Nettoyeur a pris un petit coup de vieux, mais il est désormais accompagné de trois autres personnes, chacun ayant ses propres atouts pour se débarrasser des cadavres et brouiller les pistes, tout en échappant à la police de New York. Le jeu s'inspire des films d'action de série B, ainsi que des classiques de Quentin Tarantino, tout en incluant une bande originale plus moderne, avec du hip-hop de la côte Est, du metal industriel ou encore de la rave.

Serial Cleaners est attendu dans le courant de l'année 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, mais Draw Distance envisage évidemment déjà des versions pour PS5 et Xbox Series X.