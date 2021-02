Shenmue III décline sa bande originale avec des vinyles phosphorescents

Source: Just for Games

Sorti le 19 novembre 2019 sur PC et PlayStation 4, Shenmue III aura bien eu du mal à séduire les joueurs, mais les fans de la franchise de Yu Suzuki sont quand même fidèles. Limited Run Games avait ainsi proposé des vinyles de la bande originale, et Just for Games fait de même cette semaine.

Les fans ont de quoi faire, avec pas moins de quatre éditions de vinyles pour Shenmue III. Les passionnés hardcore peuvent se pencher sur deux coffrets, Shenmue III The Definitive Soundtrack Vol. 1: Bailu Village et Shenmue III The Definitive Soundtrack Vol. 2: Niaowu avec un total de 11 disques colorés, mais le distributeur propose également Shenmue III (Original Soundtrack Music Selection) avec 33 pistes sur deux LP, dans deux éditions différentes avec des disques or et argent ou vert phosphorescents.

C'est Brave Wave qui va produire ces vinyles, et ils sont déjà en précommande sur le site de Just for Games. Il faudra cependant attendre le 30 avril prochain pour le début des livraisons. Si vous n'avez pas Shenmue III, il est à 18,73 € sur Amazon.