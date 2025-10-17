Shiftall MeganeX 8K Mark II : un nouveau chapitre pour le casque VR ultraléger de Panasonic

Shiftall vient d’officialiser la deuxième version de son casque VR fin et ultraléger, le MeganeX 8K Mark II, pensé pour le PC et les utilisateurs exigeants. L’appareil sera commercialisé en décembre au prix de 1 900 €, un tarif qui le place clairement dans le segment haut de gamme, aux côtés des références professionnelles déjà bien établies. Le constructeur japonais, filiale de Panasonic, cherche ici à corriger les petits défauts du modèle précédent tout en consolidant son image d’acteur technologique exigeant.

Le Mark II est né d’une idée simple : affiner l’existant plutôt que repartir de zéro, explique l’équipe de développement de Shiftall.

Le premier MeganeX avait déjà attiré l’attention grâce à son format miniature et à ses écrans micro-OLED haute densité. Le pari de Shiftall consistait à proposer une alternative légère aux casques massifs du marché, en conservant un affichage très fin. Cette philosophie reste inchangée sur la nouvelle version, mais la marque a retravaillé plusieurs aspects essentiels de l’expérience. L’objectif n’est pas de bouleverser la fiche technique, mais d’optimiser chaque détail pour gagner en stabilité et en confort.

La base technique demeure similaire, avec une résolution de 3 552 × 3 840 pixels par œil. Chaque écran micro-OLED 10 bits HDR affiche une image extrêmement nette, soutenue par un taux de rafraîchissement atteignant 90 Hz. Le casque reste compatible avec SteamVR, ce qui implique l’usage des stations de base externes pour le suivi de position. L’ajustement interpupillaire se fait toujours par commande électrique, avec une amplitude allant de 58 à 72 mm, tandis que la correction optique intégrée couvre une plage allant jusqu’à –7 dioptries.

Les évolutions les plus notables se situent du côté de la conception. Shiftall a repensé la distribution des composants internes pour réduire les temps de démarrage et renforcer la fiabilité de la liaison avec le PC. Le nouveau processeur embarqué et le firmware revisité permettent au casque de se lancer cinq fois plus vite que la première génération, un gain appréciable pour les utilisateurs qui alternent entre plusieurs configurations. Le poids reste maîtrisé avec seulement 179 g pour le bloc principal, un chiffre qui confirme la volonté du constructeur de rester fidèle à son ADN “thin and light”.

Caractéristique Détail Fabricant Shiftall (filiale de Panasonic) Modèle MeganeX 8K Mark II Type Casque VR filaire pour PC, compatible SteamVR Écrans Deux dalles micro-OLED 10 bits HDR Résolution par œil 3 552 × 3 840 pixels Fréquence d’affichage 72 Hz, 75 Hz ou 90 Hz Champ de vision estimé Environ 100° horizontal Ajustement IPD Électrique, de 58 à 72 mm Correction optique De 0 à −7 dioptries Lentilles Pancake, conception Panasonic Poids 179 g (module principal) Connectique DisplayPort + USB 2.0, port USB-C à l’avant Compatibilité tracking Système SteamVR avec stations de base externes Audio Sortie audio externe, pas de haut-parleurs intégrés Système embarqué Nouveau processeur interne avec firmware optimisé Temps de démarrage Réduit à un cinquième par rapport au premier modèle Matériaux Plastique allégé, sangle renforcée, coussinets souples Prix annoncé 1 900 € (TVA incluse) Disponibilité Décembre 2025 en Europe et au Japon

Le confort bénéficie également d’un soin particulier. Les contours du nez ont été redessinés pour mieux s’adapter à la morphologie des visages européens, un point souvent critiqué sur la première version. Les matériaux employés sont plus souples, ce qui réduit la pression sur le haut du nez. Le système de sangle, de son côté, gagne en résistance et en stabilité grâce à une texture de velcro renforcée. Le port USB-C change de position : il se trouve désormais à l’avant du casque. Ce choix peut sembler anecdotique, mais il vise à éviter les déconnexions accidentelles signalées par certains utilisateurs. Shiftall fournit d’ailleurs un câble intermédiaire conçu pour limiter les torsions et préserver le connecteur principal.

Les lentilles, toujours de type pancake, proviennent désormais directement des laboratoires Panasonic. La marque affirme avoir amélioré la clarté et la gestion des reflets internes, deux points sensibles sur les modèles précédents. Aucune donnée officielle n’a été communiquée concernant le champ de vision exact, mais les estimations évoquent un angle horizontal proche de 100 degrés avec une densité d’environ 35 pixels par degré. Ce résultat placerait le MeganeX Mark II parmi les casques les plus précis actuellement disponibles pour une utilisation sur PC, tout en restant compact et équilibré.

La communication autour du terme “8K” mérite toutefois d’être nuancée. Il s’agit ici d’une résolution combinée, obtenue en additionnant les deux écrans. L’image affichée à chaque œil reste donc inférieure à un véritable rendu 8K. L’appellation conserve surtout une valeur marketing, destinée à souligner la finesse du rendu visuel. Ce détail n’enlève rien à la qualité d’image perçue, mais il rappelle combien la lecture des fiches techniques exige un minimum de recul.

Shiftall mise sur la précision et la fiabilité plutôt que sur la surenchère. Le Mark II ne cherche pas à rivaliser avec les casques autonomes comme le Meta Quest 3, mais à satisfaire un public déjà équipé d’un PC performant et attaché à la meilleure restitution visuelle possible. La marque revendique une orientation professionnelle et enthousiaste, assumant un positionnement premium qui n’a pas vocation à séduire le grand public.

Le lancement européen prévu pour décembre s’accompagnera d’une distribution limitée et d’un service d’assistance spécialisé, indiquant que Shiftall cible avant tout un marché de niche. Il est possible de passer commande ici. Reste à vérifier si les améliorations ergonomiques et la fiabilité promise suffiront à convaincre face à une concurrence qui, elle aussi, multiplie les annonces sur le segment du haut de gamme PCVR.