Call of Duty: Modern Warfare II et Warzone 2.0, le nouveau système de progression du Battle Pass expliqué

La Saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare II débute officiellement ce soir à 19h00, heure à laquelle sera aussi lancé Call of Duty: Warzone 2.0 en free-to-play. Le contenu qu'ils proposeront a déjà été explicité, mais Activision offre désormais un regard approfondi sur le Battle Pass, qui fonctionnera de manière différente.

Fini la longue bande horizontale présentant les éléments à débloquer, ils seront désormais répartis sur une carte avec des Area of Operations (AO), des secteurs allant de A1 à A20. Vous ne progresserez ainsi plus de manière linéaire, mais en allant vers des secteurs adjacents dont le contenu vous intéresse. Chacun comprendra 5 éléments à déverrouiller grâce à un Battle Token Tier Skip à acheter ou à obtenir en jouant : par exemple, dans le secteur A1, vous pouvez débloquer la carte d'appel Entrée Aérienne, un jeton Double XP, l'emblème Entrée Aérienne et le charme Payer le loyer, avant de déverrouiller la High Value Target, le plan d'arme The Orbiter, seulement si vous avez débloqué les 4 items précédents. Une fois la HVT obtenue, vous pouvez passer au secteur adjacent de votre choix.

Il faudra donc encore 100 Battle Token Tier Skips pour compléter le Battle Pass, dont certains éléments seront réservés aux acheteurs du Battle Pass Premium. Il y aura un total de 400 Points Call of Duty à dégoter si vous avez le parcours gratuit et 1 000 de plus avec le parcours payant. Les secteurs A6 et A7 permettront d'ailleurs d'ajouter à votre arsenal les SMG BAS-P et le fusil à lunette Victus XMR sans obligation de passer à la caisse.



Acheter le Passe de Combat Premium déverrouillera sinon automatiquement un secteur AO exclusif, donnant droit lors de la Saison 1 à l'Opérateur Zeus, le plan d'arme SMG Myth Maker, le plan d'arme de poing Articulate Response, l'écran de pistolet Chronophobia et un boost de Battle Pass de 10 %. Et si vous complétez les 20 secteurs, vous pourrez obtenir la skin Olympus King pour Zeus et le plan d'arme Mortal’s Bane. Plus d'informations sur ce nouveau système de Battle Pass sont lisibles en anglais sur le site officiel.

Call of Duty: Modern Warfare II est disponible à partir de 58,73 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Call of Duty sur PlayStation : Phil Spencer (Xbox) d'accord pour signer un long contrat avec Sony