Shigeru Miyamoto imagine déjà le futur de Nintendo sans lui

Toutes les bonnes choses ont une fin, et il viendra un jour où Shigeru Miyamoto prendra sa retraite. Le concepteur japonais a 70 ans et travaille chez Nintendo depuis 1977, ayant participé à la création de licences cultes comme Donkey Kong, Mario, The Legend of Zelda ou encore Pikmin.

Actuellement, Shigeru Miyamoto est responsable créatif, il suit de près le développement de plusieurs titres en interne chez Nintendo, mais il imagine déjà quel chemin prendra la firme sans lui. Et d'après ses propos, recueillis par NPR, eh bien, pas grand-chose ne devrait changer. Il explique :

Vous savez, j'ai vraiment l'impression que ça ne va pas changer. Ce sera probablement pareil. Il y a, vous savez, des membres de l'équipe de direction, des créateurs au sein de l'entreprise et aussi des personnes qui créent Mario, ils ont tous cet esprit de ce que cela signifie d'être Nintendo. Ce n'est pas comme s'il y avait beaucoup d'opinions différentes qui vont et viennent. Tout le monde a une compréhension, ce genre de compréhension partagée, de ce que c'est que d'être Nintendo. Et donc même quand de nouvelles idées surgissent, il y a toujours le fait que c'est une nouvelle idée, mais aussi le questionnement : est-ce une nouvelle idée qui a vraiment l'essence de Nintendo ou non ? Nous avons cette vision partagée incroyable, une vision partagée presque un peu effrayante, à ce sujet. Donc je pense que ça ne va pas changer.

L'esprit de Nintendo devrait donc perdurer sans lui, comme il a perduré même après la disparition de Satoru Iwata, même si, à l'époque, c'était Shigeru Miyamoto qui avait temporairement assuré la direction du studio suite à son brusque décès. Au moins, les fans ne sont pas prêts d'être dépaysés en se tournant vers les jeux de Nintendo, comme The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom disponible en précommande à 64,99 € sur Amazon.

