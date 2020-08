Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster : Dante de Devil May Cry sera bien présent, mais il faudra payer pour l'obtenir...

Le mois dernier, nous avons eu la joie d'apprendre qu'un certain Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster va voir le jour, 17 ans après sa parution initiale sur PS2, appelé Lucifer's Call en Europe. Si vous l'avez connu à l'époque, vous avez donc eu droit au fameux « Avec Dante de la série Devil May Cry » sur la jaquette, devenu un meme depuis. Atlus avait donné rendez-vous aux joueurs ce matin pour découvrir une nouvelle bande-annonce du jeu, qui a finalement mis en lumière ce personnage même de Dante, qui sera cette fois payant !

Comme annoncé par l'éditeur, un Maniax Pack vendu 980 ¥ (environ 7,8 €) sera commercialisé à la sortie du jeu dans l'Archipel. L'époque n'étant plus la même, il n'est pas étonnant de voir un tel DLC paraître, Capcom faisant sans doute payer l'utilisation de son icône. À la place, nous aurons tout de même Raidou Kuzunoha the XIV de base, qui était lui invité lors de la réédition en 2008 sous le nom de Shin Megami Tensei III: Nocturne Chronicle Edition (au Japon uniquement). Le pack permettra donc de sélectionner l'option New Game Maniax à l'écran titre pour changer les apparitions de Raidou en celles de Dante, qui bénéficiera également d'un effet de dommage perçant pour sa compétence Son's Oath.

Par ailleurs, trois vidéos présentant différents démons qui croiseront notre route ont été partagées la semaine dernière, à apprécier ci-dessous.

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster sortira sur PS4 et Switch le 29 octobre prochain au Japon, et au printemps 2021 dans le reste du monde. Si vous souhaitez voir Dante en action, il est présent dans Devil May Cry 5, vendu 21,82 € sur Amazon, bien qu'il ait un peu vieilli par rapport à la version présente dans le titre d'Atlus.

