Silent Hill 2 Remake : une manette PC dévoilée, aussi moche qu'introuvable en Europe

Silent Hill 2 Remake promet d'être l'un des gros jeux de cette fin d'année 2024, mais il est attendu uniquement sur PC et PlayStation 5. Certains revendeurs comptent marquer le coup et proposer divers accessoires aux couleurs du jeu d'horreur de Konami et Bloober Team, à l'instar de GameStop.

Le revendeur américain a en effet rajouté dans son catalogue des produits comme un casque audio, une lampe, un tapis de souris ou encore un support de manette aux couleurs du survival horror. Mais le produit le plus étonnant reste quand même cette horrible manette pour PC, au format d'une manette Xbox... alors que le titre n'est pas prévu sur la console de Microsoft. Il s'agit là d'une manette sans fil pour PC fabriquée par Geeknet arborant James, une nurse et Pyramid Head dans le brouillard de Silent Hill, avec le logo de la franchise sur un bouton central. Visiblement, la façade est amovible et peut être remplacée par une autre pièce avec cette fois des traces de sang et le texte « This town called you », tiré d'une réplique d'Eddie. Bonjour la subtilité.

Au improbable que puisse être cette manette, elle est bien sous licence officielle de Konami Digital Entertainment, comme les autres produits vendus par GameStop. Si vous vivez outre-Atlantique, vous pouvez vous l'offrir contre 59,99 $. Sinon, Silent Hill 2 Remake est en précommande à 51,99 € sur Amazon.fr, sa date de sortie est fixée au 8 octobre 2024.

