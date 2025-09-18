Silent Hill f : une première note tombe, le meilleur jeu de la saga ?

La semaine prochaine sortira Silent Hill f, le nouvel opus majeur de la franchise de survival-horror de Konami. De nombreux joueurs attendent ce volet avec impatience, c'est le premier jeu majeur et totalement inédit depuis 2012, avec une grosse particularité : nous ne visiterons plus la ville de Silent Hill aux États-Unis, mais celle d'Ebisugaoka, au Japon, dans les années 60.

Combien de temps pour terminer Silent Hill f ?





En attendant de mettre les mains sur ce nouveau jeu d'horreur développé par NeoBards Entertainment, le magazine japonais dévoile sa note de Silent Hill f et une information qui devrait intéresser les futurs joueurs (via ryokutya2089). Les testeurs ont apprécié la qualité des graphismes, l'histoire palpitante, les combats intenses, les multiple fins ou encore le système d'offrandes qui renforcent Hinako tout au long de l'aventure. Enfin, Famitsu dévoile qu'il faut environ 12 à 13 heures pour terminer Silent Hill f, c'est dans la lignée de Silent Hill 2 Remake.

Une première note pour Silent Hill f





Grâce à ces qualités, Silent Hill f obtient la note de 36/40 chez Famitsu, les quatre testeurs ont tous attribué un 9/10. C'est le jeu Silent Hill le mieux noté par le magazine japonais, juste derrière Silent Hill 2 Remake (35/40). Voilà qui devrait intriguer les fans de jeux d'horreur, qui vont devoir patienter encore quelques jours avant de mettre les mains sur ce nouvel opus.

Quand sort Silent Hill f ?





La date de sortie de Silent Hill f est fixée au 25 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à 56 € chez Leclerc.