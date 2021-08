SimplePlanes VR : pilotez pas moins de 500 000 appareils dans cette simulation de pilotage sur PC VR et Oculus Quest

Sorti en 2015 sur PC, SimplePlanes est un jeu de simulation laissant libre cours à l’imagination et à la création de chacun. Avec un ensemble de pièces et de moteurs mis à disposition, ainsi qu’une liberté de modélisation infinie avec un éditeur de pièces très complet, la communauté a progressivement conçu des centaines de milliers d’appareils destinés à être pilotés. Nous insistons volontairement sur le terme « appareil » puisqu’il est aussi bien possible de piloter des avions, des bombardiers, des hélicoptères, que des tanks, des voitures, des bateaux, des mechas, voire un requin-baleine et même une part de pizza... Bref, il n’y a pas de limites et le génie de chacun est accessible sur le store officiel du site.

Si la simplicité graphique du titre ne fait aucun doute et peut en rebuter certains, son aspect simulation n’est en revanche pas en reste. Ainsi, chaque petit changement apporté lors de la conception des pièces a un impact sur le vol de l'avion. La répartition du poids, la poussée, la portance et la traînée sont toutes calculées en temps réel pendant le vol, et des pièces peuvent se casser sous l’effet des contraintes, lors d’une manœuvre un peu trop optimiste. Bien sûr, ces différentes forces s’appliquent également au sol avec les véhicules terrestres.

Le studio tient cependant à clarifier les choses, puisque SimplePlanes VR ne disposera pas du mode Création, néanmoins, avec un demi-million de modèles téléchargeables, il y aura tout de même de quoi s’occuper un moment. D’ailleurs, si vous possédez la version originale de SimplePlanes, l’achat de la version VR vous permettra de basculer en réalité virtuelle à tout moment pendant le vol, mais aussi de tester vos propres créations. Réalité virtuelle oblige, certains cockpits seront entièrement immersifs et permettront d’utiliser nos mains afin de saisir des commandes virtuelles plutôt basiques comme dans Ultrawings (SteamVR et Oculus Quest). Tous les appareils ne seront pas interactifs, mais resteront pilotables à la manette, au joystick ou avec un HOTAS.

Le gameplay n’est pas non plus en reste, puisque de nombreux défis seront proposés, notamment :

Engagez les avions ennemis avec des missiles air-air, tels que le Guardian qui est un missile à courte portée très maniable, ou tirez et verrouillez avec le missile Interceptor à longue portée ;

Attaquez les menaces au sol avec un vaste arsenal d'armes air-sol et coulez des navires avec des torpilles ;

Décoller d'un porte-avions avec un système de lancement de catapulte et atterrir sur le pont du porte-avions en accrochant le câble d'arrêt. Assurez-vous simplement de choisir un avion avec un crochet de queue ;

Plusieurs îles à explorer telles que Snowstone, l'île couverte de glace avec une base cachée, et Maywar une île déserte avec une pyramide mystérieuse ;

Faites la course contre des adversaires de l'IA sur plusieurs parcours.

SimplePlanes VR est annoncé pour la fin de l’année 2021 sur Steam et Oculus Quest. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, à cause de la rupture de stock actuelle, il vous faudra patienter tranquillement jusqu'au 24 août 2021 pour pouvoir de nouveau vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 € ou 449,99 € (prix conseillés).

