skate. dévoile enfin sa date de sortie, c'est pour bientôt !

skate. dévoile sa date de sortie





Cela fait des années qu'Electronic Arts et Full Circle développent skate., le nouvel opus de leur franchise de jeux de glisse. Si le titre est accessible via des phases de test, de nombreux joueurs attendent de connaître la date de sortie et c'est désormais chose faite. Et oui, ce sera pour 2025.

Quand sortira skate. ?





EA Games et Full Circle annoncent que la date de sortie de skate. est fixée au 16 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Le titre sera lancé en Early Access sur toutes ces plateformes, avec du cross-play et une progression partagée. Pour rappel, skate. sera free-to-play. Voici ce qu'il faut savoir sur le jeu :

Situé dans la ville dynamique de San Vansterdam, skate. est un jeu multijoueur offrant un vaste monde ouvert où les joueur·euse·s découvrent des spots de skate uniques, placent des tricks déments et s'amusent. Ces dernier·ère·s peuvent également affronter leurs camarades en ligne. La ville est un immense terrain de jeu pour les skateur·euse·s. Celle-ci se compose de quatres quartiers uniques, Hedgemont, Gullcrest, Market Mile et Brickswich, chacune offrant une ambiance distincte et leurs propres défis. Des skateparks aux places en passant par des toits et d’énormes rampes, chaque recoin regorge de lieux de rêve pour skater, dont l'Église de la Rolling Reverence, une ancienne église transformée en paradis du skate. Au cœur de skate. se trouve Flick-It, le système principal de commande des tricks restauré et amélioré, remis au goût du jour grâce au moteur Frostbite pour offrir la meilleure expérience de skate jamais proposée. Avec une précision et un contrôle inégalés, Flick-It ravive la magie de la franchise pour une nouvelle génération de joueur·euse·s. skate. introduit toute une série de nouveaux tricks, tels que les wallies, les slappies et les firecrackers, qui offrent de nouvelles façons de rider. Ces derniers sont à retrouver dans Skatepedia, la ressource idéale pour maîtriser toutes les figures et les styles et garantir l’accessibilité pour les novices. Dans skate., les joueur·euse·s peuvent découvrir de nouvelles façons d’explorer et de prendre de la hauteur grâce à des contrôles hors planche, leur offrant une totale liberté pour se déplacer, grimper et dénicher de nouveaux spots incroyables. Des fonctionnalités supplémentaires, comme le placement rapide, permettent aux joueur·euse·s d’installer des rampes, des rails, des bancs et bien plus encore, n’importe où dans le monde afin de créer leur spot idéal. skate. offre des activités illimitées, notamment avec des défis renouvelés sur la carte du monde. Les joueur·euse·s pourront ainsi découvrir des Défis de ligne, des Prends le spot, des Sessions, ainsi que des Affrontements riches en sensations avec leurs camarades. Le nouveau mode Observer leur permet de trouver instantanément où se déroule l’action et d’utiliser la Spectaportation pour plonger directement dans n’importe quelle session en direct. Le développement collaboratif avec les fans de skate. et la communauté ont toujours été une priorité tout au long du processus de développement. Les commentaires des joueur·euse·s ont été les bienvenus pendant toutes les phases de test, et Full Circle continuera de les prendre en compte pendant la période d’accès anticipé du jeu. Pendant cette période, les joueur·euse·s découvriront du nouveau contenu à chaque saison, offrant ainsi de nouveaux défis, des objets cosmétiques, de la musique, des mises à jour du monde et également de nouveaux événements.

Il ne reste plus que quelques jours à patienter avant de découvrir skate. en accès anticipé sur PC, PlayStation et Xbox. En attendant, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Cdiscount.