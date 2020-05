Skater XL : une date de sortie précise pour le jeu de glisse

Skater XL est actuellement en phase d'Early Access sur Steam, mais les joueurs attendent avec impatience son arrivée en version finale sur ordinateurs comme sur consoles. Eh bien, bonne nouvelle, Easy Day Studios est de retour aujourd'hui avec une date de sortie précise, et comme prévu, le jeu de glisse arrivera bien cet été.

La date de sortie de Skater XL est donc fixée au 7 juillet 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Le titre mettra en scène des légendes modernes de la glisse comme Tiago Lemos, Evan Smith, Tom Asta et Brandon Westgate et les joueurs pourront visiter des spots cultes en Californie, que ce soit des places publiques, des écoles, des piscines ou des immeubles, avec au total 60 lieux basés sur des spots réels. Le titre sera compatible avec le modding pour que les joueurs puissent créer leurs propres niveaux.

Skater XL se veut donc proche de la réalité, et il inclura ainsi de nombreuses marques comme Vans, New Balance, Dickies ou encore DC Shoes, qui seront présentes dans le jeu via les vêtements du joueur, les planches ou les roues. Ces marques sont d'ailleurs à l'honneur de la nouvelle bande-annonce, à admirer ci-dessus.