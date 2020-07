Skater XL : « le jeu de skateboard ultime » se lance en vidéo

Skater XL était jouable en Early Access sur PC depuis quelques mois, mais le jeu de glisse était également très attendu par les joueurs sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Le titre devait arriver le 7 juillet dernier, mais il a été reporté de quelques jours. Après une attente supplémentaire, le jeu est enfin disponible, du moins sur PS4 et Xbox One.

Car oui, la version Switch de Skater XL est attendue « plus tard dans l'année », mais le développeur Easy Day Studios dévoile cette semaine la bande-annonce de lancement de son jeu de skateboard, qui a quitté au passage son statut d'Early Access sur Steam. Dain Hedgpeth, cofondateur et directeur du studio, déclare :

Notre but était de faire évoluer le genre et de capturer l'essence même du skateboard, plus qu'aucun autre jeu auparavant. Qu'il s'agisse d'appréhender le skate comme un moyen d'expression ou de le voir comme un plaisir pur, nous voulions retranscrire ces sensations dans le jeu. Ca a commencé par donner un contrôle parfait aux pieds et une physique à chaque manette au lieu de laisser des animations prédéfinies faire tout le travail. La sortie d'aujourd'hui marque le point culminant d'années de développement en étroite relation avec notre communauté, ils ont toujours fait partie du jeu, de la création des cartes aux techniques de contrôle jusqu'à la promotion du jeu.

Si vous ne connaissez pas du tout Skate XL, voici quelques points essentiels à retenir :

Liberté d'expression inégalée : Skater XL est unique dans le sens où il n'a pas de tours programmés, mais seulement le contrôle du mouvement par les pouces. Chaque stick est relié au pied correspondant du skater et lorsque le joueur déplace le stick, la planche répond instantanément. Tout comme un instrument de musique, le joueur a une liberté totale.

Retrouvez des pros de grande renommée : Tiago Lemos, Brandon Westgate, Evan Smith et Tom Asta sont de la partie. Chaque skater a son propre équipement qui correspond à son style.

Skate XL est donc désormais disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, en attendant la version Switch.