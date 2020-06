Skater XL prend du retard, surtout sur Switch

Skater XL est très attendu par les amateurs de sport de glisse, qui n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent depuis quelques années. Le titre d'Easy Day Studios est actuellement en phase d'Early Access sur Steam, mais la version 1.0 devait arriver le 7 juillet prochain, en même temps que des versions PS4, Xbox One et Switch. « Devait », oui, car le titre vient d'être repoussé.

Easy Day Studios a annoncé la mauvaise nouvelle sur Steam, Skater XL est désormais attendu le 28 juillet prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, ces deux consoles auront droit à une version physique à cette même date. Et sur Switch ? Eh bien, la console de Nintendo accueillera Skater XL « dans les prochaines semaines », sans plus de précisions, il faudra prendre son mal en patience concernant cette version.

Contrairement à Tony Hawk's Pro Skater 1+2 qui mise sur l'arcade, Skater XL se veut un peu plus réaliste, le joueur contrôlant indépendamment les pieds du sportif pour effectuer un tas de tricks.