Sleep Awake : Blumhouse, NIN et le directeur créatif d'un TPS culte réunis pour un jeu d'horreur prometteur

Lors du Future Games Show, Blumhouse Games a dévoilé un nouveau jeu vidéo, évidemment horrifique, développé par Eyes Out. Le studio est tout jeune, il est basé à Lors Angeles et est fondé par Cory Davis, directeur créatif de l'excellent Spec Ops: The Line, et par Robin Finch, guitariste de Nine Inch Nails. Oui, il y a du beau monde rattaché à ce projet, dont voici la première bande-annonce :

Les fans de Spec Ops: The Line ont déjà remarqué quelques éléments recyclés dans cette vidéo de Sleep Awake, comme le navire de luxe échoué au beau milieu d'un désert, mais ce nouveau jeu promet d'être bien différent, avec une aventure horrifique, narrative et psychédélique à la première personne. Voici une présentation de Sleep Awake :

SLEEP AWAKE est une expérience narrative et immersive d'horreur psychédélique à la première personne qui explore le royaume entre le sommeil et la mort. Contraints à une insomnie perpétuelle, les habitants de la dernière ville connue de la planète cèdent à la panique et mènent de dangereuses expériences pour tenter d'échapper au SILENCE, qui emporte de façon inexplicable quiconque s'endort. Dans la peau de Katja, vous devez survivre à des fanatiques appartenant à divers cultes morbides tout en essayant désespérément de rester éveillée. Résolvez les énigmes de ce monde mystérieux, fuyez l'emprise des cultes morbides et tentez de briser les horreurs du passé. Créé par Cory Davis (Spec Ops: The Line) et Robin Finck (Nine Inch Nails), SLEEP AWAKE combine des graphismes psychédéliques et des séquences en FMV, brouillant la frontière entre réalité et imagination. Un voyage sensoriel psychédélique : Immersif et poignant. Une représentation magnifique d'une réalité terrifiante à mi-chemin entre un monde physique en ruine et un royaume surnaturel symbolique.

Les intentions sont bonnes, espérons que la qualité soit au rendez-vous ! Sleep Awake sortira en 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.