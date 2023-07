Pokémon Sleep : le jeu qui enregistre votre sommeil (et vos pets) disponible partout sur iOS et Android, son principe fait déjà débat

La franchise Pokémon a déjà donné lieu à des jeux vidéo très variés, mais il faut avouer que Pokémon Sleep est l'un des plus inattendus. Tout son concept réside dans le fait de ne pas utiliser notre téléphone pendant la durée de notre sommeil, afin de pouvoir débloquer des bonus permettant de compléter notre Dododex lors d'autres phases de jeu.

The Pokémon Company nous avait promis une sortie en juillet 2023, et c'est maintenant chose faite : Pokémon Sleep est sorti progressivement dans le monde entier cette semaine sur iOS et Android, et est donc téléchargeable notamment en France via l'App Store et le Google Play Store. En revanche, son concept a donné lieu à pas mal de réactions de la part des joueurs, et ce pour deux raisons.

Déjà, l'enregistrement du sommeil. Pour pouvoir débloquer des Dodos et tout simplement jouer, nous pouvons lancer jusqu'à deux sessions de sommeil de minimum 90 minutes, qui nécessitent obligatoirement de laisser son appareil et l'application allumés. L'application conseille d'ailleurs de laisser son téléphone écran allumé et en charge lors de la nuit, et de le placer sur votre matelas près de vous. Même s'il est techniquement possible d'éteindre l'écran de son smartphone et de laisser l'application ouverte en tâche de fond (en prenant le risque qu'elle se ferme en cours de mesure), les joueurs se sont plaints de ce principe énergivore, que la luminosité ne puisse pas être baissée au minimum et surtout de problèmes de surchauffe inquiétants durant cette mesure. Peu rassurant.

Plus insolite, mais tout aussi perturbant, Pokémon Sleep se veut aussi être une application permettant de suivre la qualité de vos nuits et, durant la session de sommeil, il peut donc enregistrer les sons environnants afin de vous donner votre temps d'endormissement ou de somnolence. Aussi étrange que cela puisse paraître, les sons les plus marquants sont enregistrés pendant 24 heures et peuvent être réécoutés par l'utilisateur. Cela a donc permis à certains d'entendre au réveil une compilation de leurs flatulences et ronflements nocturnes, et nous n'osons même pas imaginer ce que cela donnerait pour les somnambules, les somniloques ou les personnes en couple ayant d'autres activités que la simple sieste...

How is #PokemonSleep well it records my farts and snores, which is neat. pic.twitter.com/oe0uKUdb3B — DarkMesh (@TheDarkMesh) July 12, 2023

Rassurez-vous, l'enregistrement de sons nocturnes n'est qu'une option de Pokémon Sleep, mais son existence même devrait déplaire aux adeptes de protection de la vie privée. Pour mémoire, l'application peut aussi être utilisée via le nouvel accessoire Pokemon Go Plus+, disponible à partir de 69,99 € à la Fnac.