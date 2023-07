Pokémon Sleep : une nouvelle vidéo nous explique comment jouer en dormant

En plus des DLC de Pokémon Écarlate et Violet, Le trésor enfoui de la Zone Zéro, et du jeu d'enquête Le Retour de Détective Pikachu, c'est un autre projet inédit auquel les fans de la licence de The Pokémon Company auront droit cette année. Bon, son concept a de quoi laisser sceptique puisque Pokémon Sleep sera comme son nom l'indique basé sur notre sommeil. Annoncé en 2019, ce n'est qu'à l'occasion du dernier Pokémon Day que nous avons enfin eu du concret le concernant, mais il restait tout de même à voir plus concrètement ce que donnerait son « gameplay ». C'est ce qui nous est présenté au travers d'une nouvelle vidéo introduisant son fonctionnement.

L'objectif qu'est la complétion du Dododex nous demandera donc de découvrir les différents styles de Dodo de chaque Pokémon. Ainsi, Pikachu en aura au moins trois : le Dodo Oreilles Tombantes, le Dodo en Boule et le Dodo Électrifié. Pendant la journée, nous pourrons Ronflex à l'aide de baies et autres objets comestibles afin d'augmenter sa puissance. La nuit, il suffira d'enclencher la mesure du sommeil, dormir plus permettant d'obtenir un meilleur score. Bref, il faudra rester sous la couette à buller pour exceller à ce jeu... En multipliant la puissance de notre ami goinfre par notre score, le jeu calculera alors sa Dodoforce, qui attirera davantage de Pokémon si elle est élevée. Chaque semaine, notre Ronflex se renforcera au fil des jours, permettant la découverte de Dodo plus rares.

En plus de ça, des statistiques sur nos temps de sommeil seront consultables et nous pourrons même écouter des sons enregistrés pendant nos nuits. Espérons que l'option sera désactivable, car en termes de respect de la vie privée, cela risque d'en froisser plus d'un, le concept de base étant déjà limite... Et comme déjà évoqué, nos phases de sommeil seront classées parmi trois types : Ptidodo, Bondodo et Grododo. Ils influeront sur les Pokémon rencontrés, il faudra donc à priori dormir différemment pour tous les obtenir.

En guise de conseil, la vidéo nous dit qu'il sera préférable de laisser brancher notre smartphone toute la nuit. Future application énergivore en vue ? De plus, il faudra le laisser posé écran à plat et allumé, et ce près de l'oreiller, mais pas sur une surface dure ni sous les draps où il pourrait surchauffer. Ce n'est pourtant pas conseillé par les spécialistes, qui préconisent justement le contraire...

Pokémon Sleep devrait sortir à la fin du mois, sans plus de précision. Pour un vrai jeu, vous pouvez acheter Pokémon Violet sur Switch au prix de 44,18 € sur Amazon.