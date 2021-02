SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium, le jeu de baston cross-over de la Neo-Geo Pocket Color de sortie sur Switch

Les jeux de combat de SNK sont décidément sur le devant de la scène en ce début d'année, entre The King of Fighters XV donnant régulièrement de ses nouvelles et The King of Fighters 2002 Unlimited Match récemment sorti sur la console de Sony. L'éditeur aime capitaliser sur ses gloires d'antan et vient de sortir SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium sur Switch, bande-annonce et visuels à l'appui.

Ce choc des personnages emblématiques issus des licences The King of Fighters, Samurai Shodown, Street Fighter et DarkStalkers fait donc son retour, lui qui était paru en 1999 sur Neo-Geo Pocket Color. Au programme, 26 combattants pouvant se castagner en Solo, Tag ou Par équipe avec trois styles de combat distincts, en plus des modes Survie et Contre-la-montre, ainsi que divers mini-jeux.

Si vous appréciez les jeux de la petite console de SNK, sachez que d'autres titres de la gamme NeoGeo Pocket Color Selection sont d'ores et déjà vendus sur l'eShop, à savoir SNK Gals' Fighters, Samurai Shodown! 2, King of Fighters R-2, The Last Blade: Beyond the Destiny et Fatal Fury: First Contact. Ils feront à priori l'objet d'une compilation avec SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium à en croire ce tweet plutôt obscur de l'éditeur :

SNK is proud to announce that a compilation release (including SvC: MotM, in collaboration with Capcom) will be coming to Nintendo Switch!



Please stay tuned for more details in the coming weeks!#NeoGeoPocketColor #SNK #CAPCOM #NintendoSwitch — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) February 17, 2021

SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium coûte 7,99 € sur l'eShop, des cartes étant vendues sur Amazon ou à la Fnac.