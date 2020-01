SOLDES du PlayStation Plus : l'abonnement de 12 mois baisse de prix, vous avez quelques jours pour en profiter !

Mesdames, messieurs, chaud devant, Sony Interactive Entertainment annonce une nouvelle campagne qui permet de vous procurer un abonnement de 12 mois au PlayStation Plus à moindre coût. Une réduction de combien ? 25 %.

La firme stipule sur le PlayStation Blog :

En plus des Promotions de janvier, le PlayStation Store propose une réduction à durée limitée sur l’abonnement à PS Plus. À partir d’aujourd’hui à 11 h (heure de Paris) le lundi 13 janvier, bénéficiez de 25 % de réduction sur l’abonnement de 12 mois à PS Plus.