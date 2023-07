SOLDES du PlayStation Store : des Jeux indispensables et de nombreux DLC jusqu'à -70 % pour passer au Niveau supérieur

Il vous reste encore quelques heures pour profiter des nombreuses Offres de milieu d'année sur le PlayStation Store, ainsi que des réductions sur les jeux de Bandai Namco. En guise de remplacement, Sony Interactive Entertainment fait revenir son opération Niveau supérieur, qui concerne les extensions, personnages additionnels et autres monnaies virtuelles servant aux microtransactions, avec des remises allant jusqu'à -60 %.

Ainsi, ce sont 501 DLC en tout genre que vous pouvez acheter à moindre coût jusqu'au 13 juillet à 00h59 directement depuis la boutique en ligne. Nous y retrouvons les ajouts de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, les différentes extensions de Minecraft Dungeons, du contenu Resident Evil et Devil May Cry, etc.

Mise à jour : si cela ne vous suffit pas, l'opération Jeux indispensables propose quant à elle pas moins de 1 398 articles à prix cassé jusqu'à -70 %. Par exemple, nous y trouvons la Prime Evil Collection de Diablo à 19,79 € seulement, qui inclut Diablo II: Resurrected et Diablo III: Eternal Collection, divers Assassin's Creed dont Black Flag pour quelques euros, ainsi que tout un tas de contenus téléchargeables. Vous avez jusqu'au 20 juillet à 00h59 pour en profiter.

