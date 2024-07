SOLDES du PlayStation Store : de grosses remises jusqu'à 80 % sur des Jeux indispensables et à moins de 15 €

Les Offres de milieu d'année ont pris fin sur le PlayStation Store et ont donc été remplacées par une autre vague de remises au travers de l'opération Jeux indispensables, qui nous promet jusqu'à 80 % de réduction sur près de 2 500 articles, et ce jusqu'au jeudi 18 juillet à 00h59. Parmi elles, des Jeux à moins de 15 € sont présents, il y a donc clairement de quoi se faire plaisir sans trop se ruiner.

Si vous ne l'aviez pas récupéré via le PlayStation Plus, EA Sports FC 24 est ainsi proposé à 15,99 €. Need for Spead Heat est de son côté proposé à seulement 6,99 € et la Batman Arkham Collection à 7,79 € ! Dragon's Dogma 2 est vendu à partir de 52,49 € et Persona 3 Reload dès 48,99 €. De nombreux DLC sont également en vente, que ce soit pour des jeux Dragon Ball, Mortal Kombat et bien d'autres.

En VR, Horizon Call of the Mountain passe à 49,69 €, un pack regroupant Resident Evil 7: Biohazard et RE Village en Gold Edition est vendu 29,59 €, Hubris est à 14,99 €, Borderlands 2 VR est proposé à 12,49 € et Monster of the Deep: Final Fantasy XV ne coûte que 8,99 €.

Achat d'une carte PSN :