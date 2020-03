SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à -65 % de réduction sur de gros jeux avec les Méga Promotions de mars

Le PlayStation Store a beau proposer des promotions toutes les semaines ou presque, en cette période de confinement, il risque de faire plaisir à davantage de Français. Les Méga Promotions de mars commencent dès aujourd'hui et se terminent le 1er avril, et concernent pas moins de 275 produits.

Les jeux et extensions sont proposés avec jusqu'à -65 % de réduction, et vont de Thief à Resident Evil 2, de Devil May Cry 5 à Far Cry 5, en passant par The Crew 2, Battlefield V et Star Wars: Battlefront II : la liste exhaustive des éléments soldés est visible en page suivante. Alors si vous vouliez vous procurer l'un d'entre eux, maintenant que vous avez plus de temps libres que d'habitude pour quelques jours, c'est sûrement le moment de craquer.



Achat d'une carte PSN :