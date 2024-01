SOLDES du PlayStation Store : la Super promo de janvier se poursuit avec des offres renouvelées

Juste avant les fêtes, Sony Interactive Entertainment avait lancé sa Super promo de janvier, proposant de très nombreux jeux et contenus téléchargeables à prix réduit. Si la fin de l'opération est datée au jeudi 18 janvier à 00h59, une partie des produits remisés ne l'était que jusqu'à ce vendredi et de nouvelles offres ont été introduites dès mercredi comme prévu. Vous trouverez donc en page suivante une liste actualisée fournie par le PlayStation Blog.

Ce sont donc 2 892 articles qui bénéficient de ces remises et que vous pouvez retrouver via la page dédiée du PlayStation Store. Au programme, nous retrouvons par exemple le DLC Horizon Forbidden West: Burning Shores à 12,99 €, les divers contenus payants de Destiny 2, Borderlands 3 : Édition Next Level à seulement 11,24 € (soit -85 %), l'édition Deluxe de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard à 42,49 €, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name à 37,49 € ou encore la Complete Collection de Final Fantasy XIV à 27,49 €.

