SOLDES du PlayStation Store : la Super promo de janvier se poursuit avec un rafraîchissement de ses offres

Avant les fêtes de fin d'année, le PlayStation Store avait accueilli la Super promo de janvier bien en avance quant à son intitulé, pour deux semaines de remises sur plus de 3 200 jeux et DLC. Sony Interactive Entertainment ne compte pas s'arrêter là et vient d'annoncer que l'opération va encore continuer durant les 15 jours à venir, avec un renouvellement du contenu soldé de ce mercredi 4 jusqu'au jeudi 19 janvier à 00h59.

Pour vous y retrouver, la liste complète fournie par le PlayStation Blog peut être consultée en page suivante ou vous pouvez directement vous rendre sur la page de l'offre du PlayStation Store. Attention, les deux parties de cette Super promo de janvier se chevauchent pour le moment, donc n'attendez pas et regardez bien la date indiquée si un titre vous intéresse !

Le récent Need for Speed Unbound est ainsi vendu à partir de 47,99 €, Ghost of Tsushima Director's Cut peut lui être obtenu dès 29,39 €, les héros de Marvel's Midnight Suns sont proposés à 50,24 €, etc.

