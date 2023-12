SOLDES du PlayStation Store : la Super promo de janvier est déjà là, avec jusqu'à 75 % de remise

Cela fait déjà trois semaines que les joueurs sur PS5 et PS4 peuvent profiter des Offres de fin d'année et Jeux à moins de 20 € sur le PlayStation Store, deux opérations qui vont se conclure d'ici quelques heures. Entretemps, les Game Awards 2023 ont même donné lieu à une courte promotion. Il est désormais temps de passer à autre chose et à la nouvelle année, car c'est d'ores et déjà la Super promo de janvier qui a été lancée dans la boutique en ligne de Sony Interactive Entertainment, nous promettant jusqu'à 75 % de remises sur une vaste sélection de jeux et contenus téléchargeables, avec même de plus grosses ristournes pour certains.

Vous trouverez en page suivante une liste de certains titres faisant partie de cette promo, tout en sachant qu'elle prendra fin le jeudi 18 janvier 2024 à 00h59, mais qu'une partie des offres seront retirées dès le vendredi 5 janvier, avec une actualisation le mercredi 3 janvier. La page de l'opération met actuellement en avant pas moins de 4 581 références, autant dire qu'il va falloir farfouiller pour trouver votre bonheur.

Divers blockbusters sont ainsi présents avec God of War Ragnarök à partir de 39,89 €, EA Sports FC 24 à 31,99 €, Call of Duty: Modern Warfare III à 55,99 €, Hogwarts Legacy dès 34,99 € ou bien Assassin's Creed Mirage à 34,99 €.

Vous pouvez aussi vous procurer de nombreuses productions pour moins de 20 euros, comme It Takes Two à 9,99 €, The Witcher 3: Wild Hunt à 8,99 € (ses DLC sont aussi en réduction), l'extension Éclipse de Destiny 2 à 19,99 €, l'édition de base de The Elder Scrolls Online à 5,99 €, Tekken 7: Definitive Edition à 19,19 € pour profiter de tout son contenu avant l'arrivée de sa suite, et bien plus encore.

Achat d'une carte PSN :