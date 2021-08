Sonic Colors: Rise of the Wisps, le premier épisode de la mini-série d'animation disponible

D'ici quelques semaines, nous pourrons redécouvrir l'une des précédentes aventures du hérisson bleu de SEGA dans Sonic Colours: Ultimate. Récemment, l'éditeur a mis en avant les différents Wisps qui nous prêteront leurs pouvoirs au fil des niveaux, mais la vidéo du jour est toute autre. En effet, c'est l'anime annoncé en même que le jeu pour les 30 ans de la saga qui est désormais disponible, du moins son premier épisode.

Sonic Colors: Rise of the Wisps, tel est son nom, nous conte ici l'histoire d'un Wisp de Jade qui a réussi à s'échapper des griffes d'Eggman et qui rapporte ces évènements à Sonic et Tails, ce qui se fait de manière assez comique dans un premier. Nous retrouvons ensuite Metal Sonic et son air blasé pour la partie plus « tragique ».

Quelque chose est pourri à Sweet Mountain ! Le Dr Eggman et ses sbires robots ne font rien de bon. Après s'être échappé de justesse de l'une des installations d'Eggman, un Wisp de Jade solitaire cherche de l'aide et rencontre Sonic et Tails. Eggman et ses robots recevront-ils ce qu'ils méritent ?

Nous devrions avoir droit à de l'action avec la libération de ces pauvres Wisps dans le prochain épisode, qui sera également le dernier.

Quant à Sonic Colours: Ultimate, il est attendu le 7 septembre sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 34,98 €.