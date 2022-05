Source of Madness : la version finale du roguelite lovecraftien se lance en vidéo sur PC et consoles

En septembre dernier, Carry Castle et Thunderful Publishing lançaient en Early Access sur Steam Source of Madness, un jeu de rôle et d'action à défilement horizontal avec des mécaniques de roguelite. Le titre a eu droit à plusieurs mises à jour, et il débarque cette semaine sur toutes les plateformes en version finale.

Source of Madness est donc disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, et nous plonge dans un monde inspiré de l'univers de Lovecraft. Le joueur incarne un disciple qui doit découvrir les secrets cosmiques de la Terre de marne et de la Citadelle de la lune en affrontant des monstres générés procéduralement par une IA. Le gameplay fait la part belle à la magie dans des combats rapprochés, avec également de l'exploration dans des zones labyrinthiques, du butin à récolter et un arbre de compétences avec des classes et des sorts.

