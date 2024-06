Species: Unknown pas en VR, Wannadevstudio s'explique !

La réalité virtuelle fait partie intégrante de l'ADN du studio Français. Depuis les salles d’arcade VR en passant par Ragnarock, Propagation VR ou encore l’excellent Paradise Hotel, les Lyonnais nous ont abreuvé de jeux de qualité. Il y a quelques jours est sorti le trailer de leur prochaine production phare, Species : Unknown. Il s'agit d'un shooter coopératif spatial fortement inspiré par Aliens et ses soldats luttant pour leur survie au sein de coursives sombres et poursuivis par des créatures hostiles. Imaginez notre étonnement lors du visionnage quand nous avons remarqué que le jeu se jouerait uniquement sur PC.

Quelque peu désappointés malgré cet avant-goût prometteur, nous avons décidé de contacter le studio. Nous désirions obtenir des éclaircissements sur ce choix alors que ce type de jeu est à même de donner tout son sens à la VR. Voici la réponse de Tiffany Hamelin, chargée des relations publiques:

La préproduction de Species: Unknown est encore en cours et le choix de s'éloigner de la VR sur ce projet est un choix aussi bien stratégique que mature. C'est en corrélation avec les envies du Studio qui évoluent perpétuellement et la direction créative du jeu. Un développement non VR nous permet également de booster les curseurs de performances. Il faut aussi garder en tête que développer un jeu en VR et PC c'est comme développer 2 jeux simultanément...

Le studio est en effet connu pour ses productions en VR, mais nous avons envie de montrer ce dont nous sommes capables sur les plateformes plus traditionnelles comme le PC. Nous n'arrêtons pas la VR pour autant, nous avons toujours des productions hybrides en cours de développement telles que Vestiges: Fallen Tribes. La VR n'est jamais très loin...